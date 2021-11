Începe vaccinarea copiilor mai mici de 12 ani împotriva Covid-19 Viena este primul oraș din Europa care va incepe sa vaccineze copiii mai mici de 12 ani impotriva COVID-19. Capitala Austriei incepe imunizarea celor mici fara autorizarea EMA. Autoritațile au anunțat ca vor aproba, vinerea viitoare, din 12 noiembrie, serul de la BioNTech-Pfizer pentru aceasta categorie de varsta, fara sa sa mai aștepte aprobarea EMA. […] The post Incepe vaccinarea copiilor mai mici de 12 ani impotriva Covid-19 first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

