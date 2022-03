Începe recensământul populaţiei României. Ce trebuie să știți Autorecenzarea populatiei, prima etapa de colectare a datelor de la populatie pentru Recensamantul Populatiei si Locuintelor, incepe luni, 14 martie și presupune completarea unui formular online. Potrivit Institutului Național de Statistica (INS), platforma de autorecenzare de pe site-ul www.recensamantromania.ro va deveni activa luni, la ora 00:00. Link-ul de acces va fi valid incepand cu ora 12.00, in noaptea 13-14 martie. Romania se afla la al treisprezecelea recensamant din istorie si al patrulea dupa Revolutia din 1989. Toate persoanele care se autorecenzeaza trebuie sa completeze chestionarul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

