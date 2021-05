In cateva zile va incepe in Romania recensamantul agricol. Peste 17 mii de recenzori dotati cu tablete vor merge la fiecare ferma in parte pentru a culege date legate de culturi, animale sau angajati. Informatiile sunt necesare pentru acordarea de subventii de catre UE si pentru programul national care vrea sa incurajeze asocierea intre agricultori. Totodata, guvernul doreste sa schiteze in baza acestui recensamant strategia agricola pentru urmatorii ani. Datele din prezent arata ca Romania are cele mai multe exploatatii agricole din UE – 3,4 milioane de ferme sau gospodarii, dintre acestea, 97%…