Procesul istoric de la New York al lui Donald Trump - primul fost presedinte SUA judecat penal - intra de luni in fagasul propriu-zis, dupa ce saptamana trecuta au fost alesi juratii care vor trebui sa cantareasca acuzatiile la adresa fostului sef al Casei Albe, un caz penal ce risca sa arunce o perspectiva dura, cu martori jenanti, asupra povestii din culisele cuceririi Casei Albe in 2016, relateaza AFP.