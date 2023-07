Stiri pe aceeasi tema

- Ana Morodan a fost trimisa, vineri, in judecata pentru trei capete de acuzare, susțin sursele G4Media. Influencerița este acuzata ca a condus deși avea permisul suspendat pentru consum de droguri. Morodan a fost trimisa in judecata pentru refuz de prelevare a probelor biologice, conducere sub influența…

- Cunoscuta bloggerița romana Ana Morodan va trebui sa apara in fața instanței dupa ce a fost pusa oficial sub acuzare. Aceasta a fost trimisa in judecata pentru trei infracțiuni: refuz de prelevare de probe biologice, conducere sub influența substanțelor psihoactive și conducere cu permisul suspendat.Scandalul…

- Judecatorii de la Tribunalul Constanta au fixat un nou termen in dosarul privind falimentul C.S. Fotbal Club Farul Constanta Conform portalului instantelor de judecata, dosarul a fost amanat pentru data de 4 decembrie 2023. Amintim ca in luna iunie 2010, instanta a dispus deschiderea procedurii insolventei,…

- Dupa o perioada in care a stat mai mult departe de atenția publicului și a incercat sa iși trateze problemele care au adus-o intr-un moment de impas, Ana Morodan a luat o decizie importanta! Vedeta renunța la imaginea cu care erau obișnuiți fanii și face schimbari radicale. Iata ce se va intampla cu…

- Judecatorii nu au crezut o iota din povestile insirate de ieseanul care si-a decapitat mama, sustinand ca ar fi vazut serpi. Una cate una, magistratii au eliminat posibilele explicatii ale gestului de neinteles al barbatului, ajungand la concluzia ca acesta era perfect lucid cand si-a ucis mama. Judecatorii…

- Ana Morodan se intoarce la TV dupa problemele cu poliția, iar aceasta a facut primele declarații despre revenirea ei. „Contesa digitala” a fost prinsa de polițiști la sfarșitul lunii martie, in timp ce conducea fara permis și se afla sub influența alcooluluiDin cauza problemelor, emisiunea in care era…

- Nu este pentru nimeni un secret faptul ca Ana Morodan regreta incidentele cu poliția și trece prin clipe de coșmar in urma celor intamplate. Vedeta susține ca vrea sa renunțe la pastile! Influencerița iși dorește sa iși schimbe radical viața.

- Ana Morodan trece prin clipe grele și a vorbit deschis, cu ochii in lacrimi, despre incidentele pe care le-a avut cu poliția. Influencerița nu s-a ascuns și a recunoscut ca a luat pastile zilnic. Vedeta susține ca fara ele nu putea sa iasa in oraș.