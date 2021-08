Începe Postul Sfintei Marii. Ce poţi mânca în această perioadă Postul Sfintei Marii in 2021 incepe pe data de 1 august. In 2021, insa, lasata secului se face sambata, pe 31 iulie, iar pe 1 august, duminica, incepe postul Sfintei Marii, care se va termina pe data de 15 august, in ziua Adormirii Maicii Domnului. Postul Adormirii Maicii Domnului este unul dintre cele mai importante […] Articolul Incepe Postul Sfintei Marii. Ce poti manca in aceasta perioada a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

