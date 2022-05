Începe nebunia - CDC-ul din SUA declară alertă. OMS se reunește de urgență, din cauza virusului variola maimuței Virusul variola maimuței starnește ingrijoare la nivel mondial, iar in CDC-ul din SUA a emis alerta, in timp ce Organizația Mondiala a Sanatații are o intrunire de urgența. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Emisarul special al Statelor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTEspecial al

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații (Minsa) a precizat ca in țara nu a fost depistat inca niciun caz de variola maimuței. Medicamentele impotriva acestei boli au fost intrerupte din anii '80. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Ministerul german al Sanatații, Karl Lauterbach, spune ca este improbabil sa fie un numar mare de infecții nedetectate cu variola maimuței in afara cazului depistat vineri, acesta adaugand ca ministerul nu crede ca virusul este ușor de transmis, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) urmeaza sa organizeze vineri o reuniune de urgenta pentru a discuta despre variola maimutei, conform unor surse apropiate agentiei Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), informeaza Reuters, potrivit agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Autoritațile regionale din Madrid au raportat vineri 14 cazuri de variola maimutei, ridicand numarul total de cazuri la 21 in Spania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Obezitatea a atins „proporții epidemice" in Europa, afirma Organizația Mondiala a Sanatații. Un raport important arata ca aceasta boala provoaca 200.000 de cazuri de cancer și 1,2 milioane de decese pe an, noteaza The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a confirmat miercuri 151 de cazuri de salmoneloza asociate consumului de ciocolata provenita din Belgia, dupa o analiza genetica realizata in Marea Britanie, relateaza EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Numarul deceselor provocate de tuberculoza a crescut pentru prima data in Europa dupa doua decenii, ca urmare a intarzierii sau a lipsei de diagnosticare, determinate de blocarea serviciilor sanitare din cauza pandemiei de coronavirus, a avertizat joi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), relateaza…