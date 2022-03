Începe „I love Lipatti”! In intervalul 19-23 martie 2022, este programata cea de-a VI-a editie a Festivalului “I love Lipatti”, la Casa Artelor “Dinu Lipatti” din Capitala. Editia de anul acesta a festivalului marcheaza 105 ani de la nasterea marelui pianist roman. Cu acest prilej, vor fi prezentate 30 de lucrari din creatia componistica mai putin cunoscuta a marelui pianist roman si vor putea fi urmarite filme documentare despre viata si creatia pianistului Dinu Lipatti. In prima zi de festival, va fi lansat, in premiera mondiala, CD-ul “Integrala compozitiilor pentru pian solo” de Dinu Lipatti. Dublul CD este insotit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

