Stiri pe aceeasi tema

Cea de-a XVII-a editie a Festivalului International de muzica de camera SoNoRo, intitulata Orient Express, va avea loc in perioada 16 septembrie - 2 octombrie, in Bucuresti si Cluj-Napoca.

Un sondaj de opinie realizat de CURS in București, in perioada 5-17 august, indica faptul ca locuitorii Capitalei sunt mulțumiți de primarii de sectoare, insa nu apreciaza activitatea primarului general Nicușor Dan.

Un accident rutier grav a avut loc pe A1, in sensul spre București.

Noua mașini și un TIR au fost implicate intr-o tamponare in lanț vineri noaptea, pe Autostrada A1 București - Pitești. O singura persoana este ranita ușor, noteaza mediafax.

Wizz Air a anuntat joi adaugarea, din decembrie, a doua noi rute de pe aeroporturi din Romania catre doua destinatii din Italia, respectiv din Bucuresti catre Ancona si din Cluj-Napoca spre Perugia.

Trioul italian Il Volo revine in Romania pentru doua concerte care vor avea loc la Sala Palatului din Bucuresti, pe 16 iulie, si la BT Arena din Cluj-Napoca, pe 18 iulie, in cadrul turneului mondial "Il Volo Sings Morricone and More".

Peste 125.000 de persoane au vizitat Gradina Botanica din Cluj-Napoca, in prima jumatate a anului in curs, ceea ce reprezinta un record, potrivit Agerpres.

Un intreg postal dedicat "performantei remarcabile" a inotatorului David Popovici poate fi achizitionat din oficiile postale si magazinele Romfilatelia din Bucuresti, Bacau, Brasov, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara.