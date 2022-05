Stiri pe aceeasi tema

- Deși bombele cad peste Ucraina și au ucis deja zeci de mii de oameni, ecourile razboiului razbat in majoritatea statelor de pe glob. Economia mondiala, crunt lovita de virusul pornit din China, parea ca se redreseaza. Invazia din Ucraina costa enorm nu doar cele doua țari beligerante. Efectele negative…

Noile date din China se adauga la ingrijorarile legate de inflația ridicata, creșterea ratelor dobanzilor și intreruperile lanțului de aprovizionare, relateaza intr-o analiza The New York Times.

Invazia Rusiei este acum la a treia luna, iar sustinerea ofensivei militare necesita aproximativ 900 de milioane de dolari pe zi, a declarat Sean Spoonts, redactor-sef al SOFREP, axat pe stirile militare, pentru Newsweek.

- Invazia Rusiei in Ucraina va afecta economia globala prin incetinirea cresterii economice si cresterea inflatiei, a declarat Fondul Monetar International (FMI). FMI a declarat ca invazia ar putea modifica in mod fundamental forma ordinii economice globale pe termen lung. Pe langa suferinta umana si…

- Ministerul de Finante al Rusiei se pregateste sa plateasca in ruble o parte din datoriile sale in valuta, miercuri, pentru ca sanctiunile impiedica bancile sa onoreze datoriile in moneda de emisiune a obligatiunilor, potrivit unui anunt facu luni de institutie, transmite Reuters. "Este un default?...…

- Razboiul din Ucraina ar putea reduce nivelul PIB-ului global cu circa un procent pana in 2023, ceea ce reprezinta aproximativ un trilion de dolari din PIB-ul global, au estimat cercetatorii de la National Institute of Economic and Social Research (NIESR) din Marea Britanie, scrie Mold-Street.com .

- Nivelul inflației globale, din cauza inceperii razboiului din Ucraina, ar putea crește cu 2 puncte procentuale in 2023, afirma cercetatorii de la Institute of Economic and Social Research din Marea Britanie, transmite Noi.md cu referire la romaniatv.net. „Rusia și Ucraina sint furnizori importanți de…

- Datoria globala a crescut la un record de 303 trilioane de dolari in 2021, deoarece guvernele au continuat sa se imprumute pe fondul ratelor scazute ale dobanzilor și al incertitudinilor persistente legate de pandemie, alimentate de apariția noilor variante de Covid-19. Cu toate acestea, creșterea globala…