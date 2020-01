Stiri pe aceeasi tema

- Dosarul inculparii presedintelui american - doar al treilea din istoria Statelor Unite vizat de un asemenea proces - a fost transmis in mod oficial miercuri Senatului. Donald Trump urmeaza sa fie judecat cu privire la doua capete de acuzare - abuz de putere si obstructionarea activitatii Congresului.…

- Senatorii americani, insarcinati sa-l judece de marti pe Donald Trump, depun joi juramantul in fata presedintelui Curtii Supreme, care va prezida acest proces istoric de destituire, relateaza AFP, potrivit news.ro.Dosarul inculparii presedintelui american - doar al treilea din istoria Statelor…

- Donald Trump, care este suspectat de abuz de putere si obstructionarea Congresului american, a devenit al treilea președinte din istoria Statelor Unite inculpat in scopul destituirii, insa demiterea sa este improbabila in contextul in care Partidul Republican detine majoritatea in Senatul SUA, potrivit…

- Presedintele american Donald Trump a fost inculpat miercuri seara intr-un vot in Congres sinonim unui proces de destituire a fostului om de afaceri, care a denuntat imediat ”ura” adversarilor sai politici, relateaza AFP.

- Camera Reprezentantilor din Statele Unite a votat miercuri pentru demitere lui Donald Trump, activand articolele de inculpare a presedintelui. Comisia pentru Afaceri Judiciare a Camerei Reprezentantilor a aprobat, vineri dupa-amiaza, cele doua articole de inculpare a presedintelui Donald Trump in…

- Politicienii democrati "trivializeaza" procedura demiterii, care a devenit o "farsa", a declarat vineri dupa-amiaza Donald Trump, presedintele Statelor Unite, potrivit MEDIAFAX."Democratii trivializeaza procedura demiterii, este vorba de o farsa si de o vanatoare de vrajitoare", a afirmat…

- Un comitet controlat de democrati, din Camera Reprezentantilor a Statelor Unite, a aprobat acuzatiile de abuz de putere si obstructionare, formulate impotriva presedintelui republican Donald Trump, vineri, astfel devenind aproape cert ca acesta va deveni al treilea presedinte din istoria SUA care va…

- In cazul in care cele doua capete de acuzare sunt adoptate in sesiune plenara, saptamana viitoare, Donald Trump urmeaza sa devina al treilea presedinte din istoria Statelor Unite inculpat in Camera Reprezentantilor, majoritar democrata. Insa este putin probabil ca locatarul Casei Albe sa fie…