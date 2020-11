Cea de-a VIII-a ediție a SCIKiDS, festival al stiintei dedicat copiilor, se va desfasura sambata si duminica exclusiv online. Potrivit organizatorilor, ediția va fi dedicata infinitului, care va fi descoperit de participanti din perspectiva matematica, fizica, cosmologica, biologica si filosofica. Pentru prima data, cuvantul „STIINTA” in limba romana va fi rostit in toate tarile participante, care vor realiza salutul stiintific pentru copiii din Romania prin experimente special dedicate editiei din acest an a evenimentului, precizeaza Agerpres. Toate vor putea fi urmarite live pe pagina de Facebook…