Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul de Ortopedie „Foisor” a anunțat ca in acest moment Florin Piersic se afla in ATI intr-o stare stabila, dupa ce in cursul acestei zile a fost supus unei intervenții chirurgicale, actorului fiindu-i extrasa proteza de genunchi si implantandu-i-se una temporara. „In urma investigatiilor efectuate…

- Florin Piersic a fost transferat ieri de la spitalul din Cluj-Napoca la spitalul Matei Blaș din București la cererea rudelor. Actorul a ținut sa le transmita un mesaj tuturor celor care se gandesc la el in aceste zile.

- Dupa ce a fost transferat de de la Institutul Inimii din Cluj-Napoca, la Institutului "Matei Bals" din capitala, medicii clujeni au sustinut o conferinta de presa in care au afirmat ca actorul Florin Piersic avea septicemie cand a fost adus la cardiologie.

- Directorul medical al Institutului "Matei Bals", Adrian Marinescu, a declarat, miercuri, ca nu se discuta la acest moment despre o infectie care sa ii puna actorului Florin Piersic viata in pericol.

- Avem informații de ultima ora despre starea de sanatate a lui Florin Piersic! Celebrul actor in varsta de 88 de ani trece prin momente grele, iar familia lui ii este aproape in aceste clipe dificile. Medicii de la Institutul de Boli Infecțioase „Matei Balș” au transmis detalii importante despre situația…

- Florin Piersic este internat, de marți seara, la Institutul de boli infecțioase Matei Balș din Capitala. Actorul in varsta de 88 de ani a fost transferat de la Cluj-Napoca la București cu o aeronava SMURD, la cererea familiei. Starea sa de sanatate este una stabila, fiind internat pe o secție normala.…

- Pe 29 aprilie s-a aflat ca marele actor Florin Piersic a fost operat de urgența, la Spitalul Militar din Cluj Napoca. Ulterior avea sa fie transferat de pe secția de ortopedia la Terapie Intensiva, și mulți romani și-au dorit sa afle despre starea de sanatate a actorului. In cele din urma, au aparut…

- Spitalul Militar din Cluj-Napoca da asigurari ca Florin Piersic nu a contractat nicio infecție nosocomiala pe timpul internarii, cum se stipula de catre unele surse in presa centrala. Reprezentantii Spitalului Militar din Cluj-Napoca au precizat, joi, ca actorul Florin Piersic nu a contractat vreo…