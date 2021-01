Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Alexandru Rafila a sustinut miercuri ca numerosi medici rezidenti care isi desfasoara activitatea in unitati sanitare nu au fost inclusi pe lista persoanelor care urmeaza sa fie vaccinate in prima etapa de imunizare. "Ma bucur ca a inceput campania de vaccinare impotriva…

- Primarul Nicolae Dinica, in numele Primariei Corbeni, s-a adresat Instituției Prefectului – Argeș in vederea sprijinului alocarii sumei de 250.000 de lei necesara pentru plațile salariale ale asistenților personali și indemnizațiile persoanelor cu handicap grav pentru luna noiembrie. „Facem precizarea…

- Dupa consultarile cu partidele parlamentare, presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca va convoca noul Parlament in data de 21 decembrie, adica luni, saptamana viitoare. Anuntul vine dupa ce luni, Biroul Electoral Central a repartizat mandatele de parlamentar pentru formatiunile care au reusit sa treaca…

- Romania se afla pe ultimul loc in Europa la procentul persoanelor cu studii superioare in categoria de varsta 25-34 de ani și printre ultimele de pe continent la celelalte categorii de varsta. Tot pe ultimele locuri este și la rata de inscriere a tinerilor in invațamantul superior. De asemenea, a scazut…

- S.C. Publitrans 2000 S.A. anunța ca, incepand cu data de 23.11.2020, Centrul de eliberare a abonamentelor pentru elevi si pentru persoanele cu dizabilitati se muta din punctul de distributie situat in Bulevardul Nicolae Balcescu, bl. S5, sc. F, parter, in imobilul „Casa Cartii” din Bulevardul Republicii,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a transmis prognoza meteo și conform datelor vremea va suferi unele schimbari in anumite zone ale Romaniei. Ne așteapta lapovița și ninsoare. Ce zone sunt vizate. Conform ANM, temperaturile de luni se vor menține ridicate, insa de marți ploile vor pune stapanire…

- In ziua de 05 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Bascov, impreuna cu polițiștii Serviciului de Investigarea Criminalitații Economice Argeș și reprezentanți ai ITM Argeș și DSP Argeș, au efectuat verificari la sediul unei societați comerciale din Maracineni. In urma celor…

- In ziua de 03 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Bascov au sancționat contravențional, cu amenda in valoare de 10.000 de lei, o societate comerciala din Maracineni, ca urmare a nerespectarii prevederilor Hotararii Comitetului Județean pentru Situații de Urgența cu nr. 53…