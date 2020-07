Stiri pe aceeasi tema

- ”Increderea e cel mai important lucru pe care l-a castigat acest Guvern in primele sase luni de zile. Patru luni de guvernare le-am petrecut sub semnul unei crize fara precedent. As vrea sa fac un bilant si as vrea sa vorbesc despre ce am facut noi pana astazi. In primul rand, in domeniul sanatatii,…

- Planul Israelului de anexare a unor zone din Cisiordania este incompatibil cu reglementarile internationale, avertizeaza Heiko Maas, ministrul german de Externe, anunța MEDIAFAX.Uniunea Europeana considera anexarea incompatibila cu legislatia internationala, dar "vrea dialog" cu Israelul,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, marti, o convorbire telefonica cu prim-viceprim-ministrul si ministrul sarb al Afacerilor Externe, Ivica Dacic, la solicitarea demnitarului sarb, cei doi inalti oficiali abordand in acest context relatia bilaterala in contextul pandemiei de coronavirus,…

- Din martie 2016, fumatul este interzis complet in toate spatiile spatiile publice inchise (inclusiv baruri, discoteci si restaurante), precum si in spatiile inchise de la locul de munca si in locurile de joaca pentru copii (inclusiv cele in aer liber). Astfel, dupa ce a fost surprins fumand in biroul…

- La o videoconferinta in format cvadrilateral cu lideri de la Atena, Bucuresti si Belgrad, premierul bulgar Boiko Borisov si-a exprimat speranta ca Romania se va alatura in curand initiativei regionale de libera circulatie si a dezvaluit ca Bulgaria poarta tratative in vederea relaxarii restrictiilor…

- Ministrul Economiei Virgil Popescu a declarat marti ca Romania nu a ajuns la un acord cu Grecia, Bulgaria si Serbia pentru a permite libera circulatie deoarece are o pozitie speciala. El a precizat ca trebuie sa ne concentram pe turismul romanesc, considerand ca cetatenii romani il vor prefera in acest…

- Frontierele UE ar putea fi deschise pentru turism pana la inceputul verii, au anuntat luni ministrii de externe din 11 state membre ale Uniunii Europene. Țarile cu un turism dezvoltat se arata dispuse sa ia masuri graduale pentru reluarea activitații in domeniu.Ministrul german de Externe,…

- Guvernul ceh a decis joi sa accelereze relaxarea in etape a restrictiilor care se va incheia pe 25 mai si nu pe 8 iunie, asa cum era prevazut initial, a declarat joi ministrul ceh al Industriei si Comertului, Karel Havlicek, noteaza AFP, citata de Agerpres. "Este posibil sa se calatoreasca…