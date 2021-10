Începând de mâine, 9 octombrie 2021, orașul TEIUȘ intră în SCENARIUL ROȘU de combatere a pandemiei de COVID-19 CJSU Alba a stabilit in ședința de astazi ca orașul TEIUȘ sa intre de maine, 9 octombrie 2021, ora 00.00, in scenariul ROȘU de combatere a pandemiei de COVID-19, dupa ce incidența cazurilor de COVID-19 a trecut de 3.00 la mia de locuitori. Click aici pentru a vedea masurile care se iau, in funcție de incidența cazurilor de COVID-19, in localitați. Avand in vedere rata de incidența cumulata la 14 zile a cazurilor de COVID–19 la nivelul tuturor unitaților administrativ–teritoriale din județul Alba, la data de 08.10.2021, transmisa Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Alba de catre Direcția… Citeste articolul mai departe pe teiusinfo.ro…

Sursa articol si foto: teiusinfo.ro

