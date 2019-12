Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o avertizare nowcasting Cod galben de intensificari ale vantului, valabila pentru zone din opt judete.Astfel, pana la ora 23:00, in localitati din judetele Ialomita, Arges, Buzau, Prahova, Giurgiu, Ilfov, Dambovita si Teleorman vantul…

- Cod galben de ceata și vant puternic Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica dimineata, atentionari nowcasting cod galben de ceata și vant puternic, valabile in 18 județe. Pana la ora 8.00, in județele Ialomița, Argeș, Prahova, Buzau, Calarași, Giurgiu, Ilfov, Dambovița și Teleorman…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica dimineața, mai multe avertizari nowcasting Cod galben de ceața pentru București și 28 de județe. Meteorologii avertizeaza ca, duminica, pana la ora 9.00, in București se se va semnala ceața care reduce vizibilitatea sub 200 metri. Circulația…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca se circula in condiții de ceața pe Autostrazile A1 București –Pitești și pe A2 București – Constanța, in Capitala și pe numeroase artere importante din județe precum Bacau, Suceava, Neamț, Harghita, Covasna, Constanța, Calarași,…

- Administrația Naționala de Meterorologie a emis mai multe coduri galbene de ceața, valabile in aceasta dimineața in peste jumatate din țara. O parte dintre avertizari sunt valabile pana la ora 09:00, in judetele Constanta, Tulcea, Braila, Ialomita, Calarasi, Giurgiu, Ilfov, Teleorman, in zone din judetele…

- Se circula in conditii de ceata pe Autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta, in Capitala si pe numeroase artere importante din judete precum Bacau, Suceava, Neamt, Harghita, Covasna, Constanta, Tulcea, Ilfov, Buzau, Ialomita, Dambovita, Teleorman, Giurgiu sau Prahova."Din acest motiv, pentru a preveni…

- Percheziții, in Teleorman, la punctele de lucru ale unei societați de pariuri și jocuri de noroc in Eveniment / on 25/09/2019 at 11:10 / Zeci de perchezitii au loc in Capitala si 36 de judete din tara, printre care și Teleorman, la punctele de lucru ale unei societati de pariuri si jocuri de noroc…

- in sistem dual Inceputul anului școlar este un moment plin de emoție și pentru cei 116 de elevi inscriși in clasele de instalatori in sistem de invațamant profesional dual inființate de ENGIE Romania, prin proiectul „Energie pentru meseria mea”. In baza parteneriatului existent intre companiile Grupului…