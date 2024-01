Stiri pe aceeasi tema

- Sfarsit tragic pentru un copil de 13 de ani din Romania. Aflat in excursie cu clasa, baiatul a murit dupa ce a cazut pe fereastra hotelului in care era cazatscrie meinbezirk.at Incidentul a avut loc la primele ore ale zilei de vineri, in Wiener Neudorf, cartierul Modling. Se pare ca adolescentul a…

- Ministerul Agriculturii vrea ca porcii crescuți in gospodarie sa poata fi din nou vanduți, dar in anumite condiții, precum obținerea unui aviz de la medicul veterinar, din care sa reiasa ca animalul sacrificat nu este bolnav. Ministrul Agriculturii Florin Barbu i-a convocat luni dimineata pe reprezentatii…

- ”Industria noastra se confrunta cu o noua normalitate, cu o cerere scazuta, preturi in concordanta cu nivelurile istorice si presiune inflationista asupra bazei noastre de costuri”, a declarat directorul general Vincent Clerc, intr-un comunicat, adaugand ca supracapacitatea din majoritatea regiunilor…

- Iubitul Biancai, cerșetoarea de 25 de ani cu 5 copii, care apeleaza la mila bistrițenilor deși incaseaza lunar 4.600 de lei de la stat, s-a angajat. Acesta ar fi fost responsabilizat chiar de mediatizarea cazului de catre Poliția Locala. La inceputul acestei luni, Bistrițeanul.ro prezenta cazul Biancai,…

- Ministerul Educatiei, in calitate de coordonator de reforme si investitii finantate prin Planul National de Reforma si Rezilienta PNRR , lanseaza in consultare publica Ghidul solicitantului aferent apelului de proiecte Formarea profesionistilor din educatia timpurie, finantat prin Planul National de…

- Sfarșit cutremurator pentru un copil aflat intr-un parc din Capitala. Nenorocirea s-a produs seara trecuta, in sectorul 2. Acolo unde un copil in varsta de 13 ani a fost gasit inconștient. Din pacate, deși la fața locului a ajuns un echipaj medical, care a facut manevre de resuscitare, eforturile pentru…

- Orice parinte se intreaba cand ar trebui sa iși lase copilul sa mearga singur la școala. Insa, nu exista o lege care sa stipuleze varsta legala pe care trebuie sa o aiba un copil pentru a merge singur spre școala. Fiecare copil este diferit in felul sau. Insa exista cateva lucruri pe care ar trebui…

- Doliu uriaș pentru sportul romanesc, dupa ce Vlad Șnel, caștigator al titlului național la mini-volei in 2018 alaturi de CSȘ Bacau, s-a stins la varsta de numai 16 ani, pe 6 octombrie 2023. Lupta sa acerba cu o maladie nemiloasa i-a impresionat pe toți cei care au fost martorii acestei lecții de viața…