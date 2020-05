Încep revoltele și la noi. Primarul Craiovei s-a săturat de restricții „Trebuie sa absorbim la maximum banii europeni, pentru sustinerea mediului economic”, spune edilul, citat de stiripesurse.ro. Craiovenii simt in fiecare zi interdictiile impuse prin starea de urgenta si, din ce in ce mai mult, nevoia sa revina la munca, la activitatile pe care le aveau inainte de pandemie. Genoiu spune ca vede asta zi de zi pe strazile din oras. Si nu e vorba ca oamenii nu respecta prevederile din ordonantele militare, ci de faptul ca pauza le-a ajuns, iar ei se simt pregatiti sa revina la munca. „Putem sa ne si protejam, putem sa avem grija si de noi si de semenii nostri, si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

