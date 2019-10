Încep lucrările de restaurare la Castelul Corvinilor, care vor dura doi ani. Care va fi programul de vizitare, în timpul șantierului In curand vor incepe lucrarile de restaurare la Castelul Corvinilor din Hunedoara, care vor dura aproape doi, dar fara sa afecteze programul de vizitare, relateaza Agerpres. Ordinul de incepere a lucrarilor de restaurare la Castelul Corvinilor a fost emis, iar constructorul a inceput deja organizarea de santier si a adus o parte din echipamentele necesare. Finalul șantierului este stabilit pentru sfarsitul lunii august 2021. In cadrul proiectului (care beneficiaza de o finantare europeana in valoare de 5 milioane de euro) sunt vizate componente importante ale castelului, cum sunt Sala Cavalerilor,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de restaurare la Castelul Corvinilor din Hunedoara, un proiect cu finantare europeana in valoare de 5 milioane de euro, se vor desfasura in asa fel incat sa afecteze cat mai putin vizitele turistilor care intentioneaza sa

- Viorica Dancila a anunțat ca Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura a autorizat plata a 440 milioane euro, bani ce vor fi transferați in conturile a 390 mii de fermieri pentru pregatirea culturilor de toamna.

- Constructorul a inceput sa toarne asfalt pe strada Aeroportului, proiect de infrastructura finanțat de catre Consiliul Județean in proporție de 95 la suta, a anunțat, miercuri dimineața, eurodeputatul Dragoș Benea, care a publicat și cateva... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Metroul din Drumul Taberei va mai fi inaugurat in decembrie? Santierul metroului din Drumul Taberei. Foto: Arhiva/Alexandru Lancuzov. Compania Metrorex nu mai garanteaza ca metroul din Drumul Taberei va fi inaugurat în decembrie, aceasta deoarece se afla în litigiu cu constructorul…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura Salaj va demara, incepand cu 16 octombrie 2019, campania de plați in avans pentru fermierii care au depus cereri unice de plata in anul 2019. Conform APIA Salaj, in vederea efectuarii plaților in avans, este necesara finalizarea activitaților de control…

- Sorin Tincu, directorul Castelului Corvinilor de la Hunedoara, a reacționat dupa ce tatal unui copil in scaun cu rotile a povestit cum s-au comportat cu ei angajații de la castel cand a mers cu baiatul lui, pe 4 septembrie, sa viziteze obiectivul turistic.„Doresc sa imi exprim regretul pentru…

- Doua proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile prin Programul REGIO, pentru care au fost lansate licitațiile de atribuire a contractelor, sunt pe cale sa schimbe viața teiușenilor și fața orașului. Este vorba despre ”Regenerarea Urbana Socio – Culturala” a orașului Teiuș, in valoare totala…

- In orașul Calarași este in plina desfașurare constructia unei Scene de amfiteatru, anunța ADR Centru . [caption id="attachment_46801" align="aligncenter" width="717"] Foto: adrcentru.md[/caption] Astfel, calarașenii se vor bucura, in curand, de moment frumoase, prilejuit de diverse concerte, spectacole,…