Încep investigaţiile arheologice pe segmentul Paşcani-Suceava al Autostrăzii A7 Firma care efectueaza studiul de fezabilitate pe segmentul Pascani-Suceava al Autostrazii A7 va incepe in perioada urmatoare investigatiile arheologice, iar primariile localitatilor aflate pe traseu vor acorda intreg sprijinul. „Incepand cu data de 30 martie, reprezentantii companiei care elaboreaza studiul de fezabilitate si proiectul tehnic al Autostrazii A7, vor incepe investigatiile arheologice de pe segmentul rutier Pascani – Suceava. Lucrarile vor fi efectuate pe teritoriul urmatoarelor UAT-uri: Municipiul Pascani, Valea Seaca, Tatarusi si Lespezi, in vederea executarii lucrarilor pentru… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

