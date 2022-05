Saptamana aceasta are loc inscrierea, dar si sustinerea probelor de aptitudini pentru admiterea la Seminarul Teologic Romano-Catolic „Sfantul Francisc de Assisi" pentru anul scolar 2022-2023. Astfel, cei care doresc sa devina „seminarist" la specializarea „teologie romano-catolica, inscrierea are loc in perioada 16-17 mai la secretariatul liceului, intre orele 9-16. Sustinerea probelor de aptitudini va avea loc pe 20 mai incepand cu ora 9 si va consta intr-o proba de interviu, in care se va verifica „darul de a rosti o rugaciune sau poezie la alegere", iar candidatul va explica motivatia alegerii…