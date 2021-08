Încep înscrierile pentru cea de-a doua ediţie a programului de educație financiară FinClub Inscrierile pentru cea de-a doua editie a programului de educație financiara FinClub se desfasoara online in perioada 25 august – 8 septembrie 2021. Este destinat elevilor de liceu, incepand cu clasa a 10-a, potrivit basilica.ro. Programul presupune crearea unui club de educație financiara a carui activitate se va desfașura sub forma unor intalniri online bilunare. Tematica intalnirilor va acoperi subiecte care țin de cunoașterea și aprofundarea noțiunilor și conceptelor financiare, anunta organizatorii. Perioada de derulare a intalnirilor in cadrul FinClub va avea loc intre 16… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

