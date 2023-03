Încep exproprierile pentru varianta ocolitoare Reghin! Pentru realizarea variantei ocolitoare Reghin in curand va putea incepe exproprierea imobilelor care constituie coridorul de expropriere al acestei lucrari de utilitate publica de interes național. Guvernul urmeaza sa aprobe declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor aflate pe raza localitaților Reghin, Suseni, Solovastru și Petelea din județul Mureș. Urmeaza sa fie expropriate 520 de... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

