- Un incendiu de proporții a izbucnit in aceasta seara la doua gospodarii de pe strada Cernauți din municipiul Suceava. Potrivit ISU Suceava, incendiul a izbucnit la o anexa gospodareasca, iar flacarile s-au propagat la proprietatea invecinata, unde au ars o bucatarie de vara si acoperisul casei de locuit.…

- Incendiul a izbucnit duminica dupa amiaza, la o mașina care urca spre Pasul Bucin, in judetul Harghita. Flacarile s-au extins si la padurea din apropiere, potrivit News.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Harghita, un autoturism care urca spre Pasul Bucin a luat foc…

- FOTO Langa noi: Mașina distrusa de flacari pe o strada din Suceava. Flacarile au afectat alte patru mașini aflate in zona Un incendiu a izbucnit, in noaptea de joi spre vineri, la un autoturism aflat pe o strada din Suceava. O persoana a fost dusa la spital, alte patru mașini aflate in zona au fost…

- Un incident de proporții s-a petrecut in Iași. Un barbat a murit ars de viu in propria locuința, marți, dupa un incendiu. Flacarile ar fi izbucnit din cauza unei țigari, care a fost lasata aprinsa, in timp ce el dormea. Focul s-a extins in scurt timp, iar incidentul i-a fost fatal barbatului.

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de joi spre vineri intr-un apartament din orașul Timișoara. Zeci de persoane au fost evacuate, iar trei oameni au avut nevoie de ingrijiri medicale și au ajuns la spital, anunța Mediafax.Incendiul a izbucnit intr-un apartament situat la primul etaj al unui bloc de…

- Prezent in cateva unitați de invațamant la manifestarile prilejuite de finalul anului școlar, primarul municipiului Radauți, Bogdan – Andrei Loghin, a ținut sa reaminteasca prin discursul sau, faptul ca educația reprezinta piatra de temelie a comunitații noastre, iar sprijinul pe care il ofera actului…

- O femeie de 36 de ani, din Satu Mare a condus autoturismul pe aleea dintre blocuri de pe strada Stadionului din Radauți, iar cand a ajuns pe strada Calea Bucovinei, a patruns pe trotuar unde l-a acroșat ușor pe un barbat de 55 ani, din Volovaț, care se deplasa in calitate de pieton. In urma […] The…

- Astazi, in jurul orei 18:05, in urma unui apel primit la numarul unic de urgența 112, pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism, care circula pe DN 2 E85, sensul de mers Focșani-Garoafa. La locul evenimentului…