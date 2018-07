Incendiul de vegetaţie din California continuă nestăpânit, după ce a ucis doi pompieri Incendiul de vegetatie declansat de la inceputul saptamanii in nordul Californiei, supranumit "tornada de foc", continua sa se extinda sambata, dupa ce a ucis doi pompieri si a distrus sute de cladiri, provocand evacuarea a mii de oameni, conform Reuters. Aproximativ 3.400 de pompieri actioneaza la sol si din elicoptere si avioane cisterna in incercarea de a stopa extinderea incendiului Carr care a distrus o mare parte din orasul Redding, o localitate cu 90.000 de locuitori. Peste 38.000 de locuitori din Redding si-au parasit casele joi, pe cand incendiul crestea in intensitate si incepea sa se… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

