- Un incendiu puternic a izbucnit, duminica seara, in București, pe Șoseaua Morarilor. Este vorba despre un depozit de cherestea. Potrivit primelor informații, focul se manifesta pe 200 de metri patrați, iar pompierii intervin cu 7 autospeciale. Flacarile sunt uriașe, iar fumul gros de vede…

- Pompierii baimareni au fost solicitați in aceasta seara la o intervenție mai puțin obișnuita. Ar fi vorba despre un grup de persoane, posibil 4, blocate pe un mal al lacului de acumulare Firiza. Un echipaj cu barca se afla la fata locului. Din primele informatii, grupul a traversat lacul cu o barca,…

- Un incendiu violent a cuprins, vineri seara, halele fabricii de mobila din Reghin The post FOTO: Incendiu violent la fabrica de mobila din Reghin! Intervin pompierii din Mureș, Bistrița-Nasaud și Harghita appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: FOTO: Incendiu violent la fabrica de…

- Pompierii intervin, vineri seara, pentru stingerea unui incendiu violent care se manifesta la o fabrica de mobila din Reghin, judetul Mures. Focul a cuprins mai multe hale si risca sa se extinda la altele ”Incendiu hala la fabrica de mobila in municipiul Reghin, str. Apalinei. Intervin pompierii…

- FOTO| INCENDIU de vegetație la Cunța. Intervin pompierii pentru stingerea focului din apropierea autostrazii A1 INCENDIU de vegetație la Cunța. Intervin pompierii pentru stingerea focului din apropierea autostrazii A1 Un incendiu de vegetație a izbucnit duminica dupa masa, in jurul orei 12.30, pe raza…

- Un incendiu a izbucnit la un service auto de pe Aleea Bistricioara din București. Pompierii acționeaza cu 6 autospeciale de stingere, 1 SMURD, 1 descarcerare. Suprafața estimata este pe 400 mp. Se acționeaza pentru a opri propagare la o cladire P+1, lipita de service.

- Incendiu de proportii in comuna ialomiteana Axintele. Pompieri din doua judete intervin pentru stingerea flacarilor care au cuprins o rezerva imensa de furaje. Salvatorii incearca sa tina focul departe de comunitate si de padure, potrivit news.ro. Flacarile au fost semnalate luni dimineata…

- FOTO| INCENDIU la o casa de locuit și o anexa gospodareasca din Zlatna. Intervin pompierii pentru lichidarea flacarilor FOTO| INCENDIU la o casa de locuit și o anexa gospodareasca din Zlatna. Intervin pompierii pentru lichidarea flacarilor In cursul zilei de vineri, 25 martie, a izbucnit un incendiu…