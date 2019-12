Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Ecologic de Colaborare Nera (GEC Nera) - cel mai puternic din vestul țarii - a sesizat o poluare pe apele raului Nera, cauzata de spargerea... The post Poluare uriașa in vestul țarii. Autoritațile in alerta! appeared first on Renasterea banateana .

- 25 de cartușe de infanterie și o grenada, care prezinta pericol de explozie, au fost descoperite, luni, intr-un parc din centrul municipiului Arad, acțiunea fiind in desfașurare marți, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Arad. CITEȘTE ȘI: A fost reținut administratorul firmei care…

- Intervenție de urgența a pompierilor, in vestul țarii, pentru stingerea unui incendiu ce putea sa aiba proporții catastrofale. Flacarile au pornit la un depozit de carbune din Vulcan, insa salvatorii au reușit sa le stinga inainte de a se extinde. Pentru stingerea incendiului de la depozitul de carbune…

- Grupul german Bosch a renuntat la constructia fabricii de masini de spalat pe care o planuise la Simeria, judetul Hunedoara, o investitie de 110 mil. euro. The post Lovitura grea pentru economia din vestul țarii. Grupul Bosch nu mai mai deschide fabrica planificata appeared first on Renasterea banateana…

- Opt persoane au fost salvate, dintre care trei erau ranite si au fost spitalizate, potrivit aceleiasi surse. Tragedia are loc in timp ce regimul comunist pregateste propaganda in vederea marcarii a 70 de ani de la infiintarea Republicii populare.Autoritatile au indemnat presa sa…

- Un barbat in varsta de 30 de ani, din Arad, infectat cu HIV, este acuzat ca a transmis intentionat virusul la cel putin doua tinere. Printre ele, si o minora. The post Alerta in vestul tarii. Un tanar care ar fi infectat intentionat mai multe fete cu virusul HIV umbla liber pe strazi appeared first…

- Un depozit cu 2.000 de tone de cereale și un tractor au ars in totalitate, in noaptea de sambata spre duminica, in localitatea Santana, din județul Arad. Pompierii intervin și duminica dimineața pentru stingerea ultimelor focare. Potrivit ISU Arad, incendiul a izbucnit in jurul orei 2.00, in noaptea…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu pentru zone intinse din partea de vest a țarii. „In intervalul menționat in județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare vor fi perioade cu intensificari puternice ale vantului – rafale de peste 80…90 km/h și vijelii”, a transmis…