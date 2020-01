Stiri pe aceeasi tema

- Incendiu puternic, miercuri seara, in curtea unei societați comerciale din Ghiroda. Pompierii militari au fost chemați sa intervina, dupa ce un container in care era amenajata o bucatarie a fost cuprins de flacari. Focul amenința sa se extinda și la o cladire insa a fost stins la timp. Aproape 250 de…

- Un incendiu a afectat, marți seara, o cabana din orașul Darmanești, județul Bacau. Cele cinci persoane care se aflau in cabana in momentul in care au izbucnit flacarile au reușit sa iasa din imobil, nunța MEDIAFAX.Potrivit ISU Bacau, incendiul a cuprins o cabana de pe strada Valea Uzului din…

- Pompierii din Aiud au fost solicitați sa intervina sambata pentru cautarea unei persoane disparute, posibil inecate, pe raul Mureș, pe raza localitații Radești. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de Pompieri Aiud intervine sambata, in jurul orei 14:30, pentru cautarea unei persoane disparute (posibil inec)…

- Cinci persoane au fost ranite intr-un accident in care au fost implicate doua masini, in localitatea Batiz din județul Hunedoara. Patru persoane incarcerate, intre care trei fetițe, au fost scoase din masini. Potrivit ISU Hunedoara, accidentul s-a produs sambata pe DN 66, in localitatea Batiz. Pompierii…

- Pompierii din Sebeș au fost chemați sa intervina, vineri seara, pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-o gospodarie din Petrești. Din primele date, arde o magazie, iar flacarile s-au extins la acoperișul unei case. Potrivit ISU Alba, incendiul este pe strada Molidului din Petrești. La fața locului…

- Polițiștii din Alba au efectuat 16 percheziții, in Cugir și Sebeș, pentru documentarea activitații unor persoane banuite de contrabanda. Au fost gasite peste 40000 de țigarete, provenite din contrabanda dar și o arma cu aer comprimat, deținuta in mod ilegal. Șapte persoane au fost reținute. Potrivit…

