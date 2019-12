Incendiu violent în Lugoj. Pompierii au scos două butelii din flăcări Incendiu violent, cu puțin timp inainte de miezul nopții, in Lugoj. Acoperișurile a doua locuințe au fost cuprinse de flacari și alte doua anexe au ars in totalitate, pana cand pompierii au reușit sa stinga flacarile. Alerta la 112 a fost data in jurul orei 23.50, pentru stingerea unui incendiu la anexa unei case se […] Articolul Incendiu violent in Lugoj. Pompierii au scos doua butelii din flacari a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii constanteni actioneaza duminica dupa amiaza, intr un bloc de locuinte de pe strada Constantei din localitatea Crucea.La fata locului s a deplasat o autospeciala de stingere din cadrul Statiei Harsova.Potrivit ISU Constanta, au fost evacuate aproximativ 30 de persoane, printre care si o batrana…

- Pompierii au fost solicitați de urgența sa stinga un incendiu violent izbucnit in apropierea strazii Turda din Capitala, susține Romania TV. Conform primelor informații se pare ca o baraca a unor muncitori a fost cuprinsa de flacari. Intervenția pompierilor s-a incheiat in aproximativ 20…

- Alerta maxima pentru pompierii militari din Timișoara dupa ce un apel la 112 a anunțat izbucnirea unui incendiu la una dintre cladirile din complexul Isho care se construiește pe bulevardul Take Ionescu. Imediat au plecat la fața locului șapte autospeciale de stingere, doua autoscari mecanice de lucru…

- Pompierii maramureseni au fost solicitati cu putin timp in urma sa intervina la un incendiu izbucnit in Baia Mare. Potrivit primelor informatii, pe strada Victoriei nr 146, bloc 3, a izbucnit un incendiu la un apartament. Deocamdata nu stim cat de mari sunt pagubele sau daca sunt victime. Vom reveni…

- Pompierii militari au salvat, in aceasta dupa amiaza, viața unui pescar, in varsta de 57 de ani. Alerta s-a dat dupa ce, prin 112, s-a anunțat ca un barbat, 57 ani, in timp ce se afla la pescuit a alunecat de pe malul abrupt in raul Mureș, a intrat in namol pana la piept […] Articolul Pescar, salvat…

- Un incendiu puternic a izbucnit, sambata seara, in Delta Dunarii. Ard 10 hectare de vegetație uscata, iar intervenția pompierilor este ingreunata de intuneric și de terenul mlaștinos, anunța Mediafax.ISU Tulcea a anunțat ca incendiul a izbucnit, sambata seara, in zona Mila 23, aflata in partea…

- Pompierii aradeni au fost nevoiți sa deplaseze au autospeciala cu 9000 de litri de apa de la Ineu la Sintea Mica pentru a stinge un incendiu... The post Incendiu violent in județul Arad! Pompierii au fost nevoiți sa care inca 9000 de litri de apa appeared first on Renasterea banateana .

- Pompierii galateni s-au luptat doua ore pentru a stinge focul. Au ars 60 de metri patrati de acoperis al unei case, 70 de metri patrati de acoperis de la doua anexe gospodaresti, mobilier si bunuri casnice, si trei tone de lemn.