Momentan, nu sunt raportate victime, dar, potrivit pompierilor, sunt mai multe persoane surprinse pe scara și nu pot fi evacuate din cauza fumului.La fața locului sunt echipaje de pompieri, care acționeaza cu 6 mașini cu apa și spuma.De asemenea, acolo sunt și 5 ambulanțe, dar și o echipa de descarcerare. Avand in vedere intervenția pompierilor, Brigada Rutiera recomanda conducatorilor de autovehicule sa evite pe cat posibil zona, sa circule cu prudența, sa pastreze o distanța suficienta pentru a putea frana in condiții de siguranța, sa nu opreasca ori sa stationeze decat in locurile special amenajate…