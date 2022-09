Incendiu violent, azi noapte, într-un bloc din Călan. 10 persoane s-au autoevacuat In aceasta noapte, pompierii din cadrul Detașamentului Hunedoara și ai Garzii de Intervenție Bretea au fost solicitați sa intervina pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit intr-un apartament situat la etajul 4 al unui bloc din localitatea Calan. Pentru misiune au fost mobilizate doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, autoscara mecanica și un echipaj de prim ajutor. La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta violent, casa scarii fiind inundata de fum. 10 dintre persoanele care locuiau in imobil s-au autoevacuat și au fost evaluate… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

