Incendiu uriaș în localitățile Breaza și Pietroasele din județul Buzău. Peste 100 de pompieri au intervenit O suprafata de 500 de hectare de vegetatie uscata, dar si alte zeci de hectare de padure din Breaza si Pietroasele au fost cuprinse, sambata, de un incendiu puternic, peste 100 de pompieri din mai multe judete, dar si jandarmi intervenind la fata locului. Conform datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Buzau, focul a cuprins 500 de hectare de vegetatie uscata, lastaris si maracinis, 50 de hectare padure de pin la Breaza si 6 hectare de padure la Pietroasele. La fata locului intervin 110 pompieri din cadrul inspectoratelor Buzau, Prahova, Vrancea si de la Unitatea Speciala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

