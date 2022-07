Incendiu uriaș – drum național blocat Traficul este blocat pe DN 6 (E 70), in județul Teleorman, din cauza unui puternic incendiu de vegetație. Potrivit ISU Teleorman, intre localitațile Vitanești și Vaceni circulația rutiera este oprita pe ambele sensuri de mers, iar in prezent se acționeaza pentru stingerea flacarilor. Potrivit sursei citate, din cauza unui incendiu de vegetație uscata, care se manifesta in apropierea drumului european E70 pe un front de 300 ml și pe aproximativ 50 de ha de miriște, cu degajari de fum pe carosabil, circulația rutiera este oprita pe ambele sensuri de mers. Se acționeaza pentru lichidare cu urmatoarele… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

