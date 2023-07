Incendiu uriaș de vegetație în insula spaniolă La Palma. Sute de oameni au fost evacuați Cel puțin 500 de persoane au fost evacuate in urma unui incendiu de padure scapat de sub control pe insula La Palma, au anunțat sambata, 15 iulie, autoritațile spaniole, citate de Reuters. Intreținute de vantul puternic, flacarile au distrus circa 140 de hectare de teren, iar pompierii se lupta sa stinga focul.Incendiul a izbucnit la primele ore ale diminetii de sambata la El Pinar de Puntagorda, o regiune impadurita din nordul insulei din Canare. Cel putin 11 case au fost distruse pe masura ce incendiul s-a extins, a declarat Fernando Clavijo, presedintele Insulelor Canare.„Numarul de persoane… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

