Incendiu puternic pe o autostradă din Cluj. Un camion plin cu mobilă a ars în totalitate Un incendiu puternic a avut loc, joi dimineața, pe o autostrada din Cluj. Un camion plin cu mobila a fost distrus de flacari. In imaginile surprinse de un șofer, se observa flacarile destul de mari care au cuprins complet mașina, conform Antena3. Șoferul a reușit sa iasa singur din mașina și sa salveze cateva lucruri. Din fericire, nimeni nu a fost ranit. Autovehiculul și incarcatura au fost distruse in totalitate, cauza probabila fiind o defecțiune la sistemul de evacuare a gazelor arse de la motor.

