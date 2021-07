Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit vineri la fostul Hotel Ibis, in prezent Continental, din Constanța. Flacarile au aparut in zona acoperișului. Pompierii intervin și, potrivit primelor informații, incendiul ar fi fost provocat de un aparat de aer condiționat. Incendiul a fost anunțat la 112. Acesta a aparut in…

- Incendiu in municipiul Constanta. Pompierii au fost solicitati sa intervina astazi, in municipiul Constanta.Potrivit primelor informatii oferite de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", este vorba despre un incendiu de vegetatie uscata, produs pe Valea Portului, in zona Poarta 5.Sursa…

- Incendiu pe bulevardul Mamaia din municipiul Constanta. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina astazi, in municipiul Constanta.Potrivit primelor informatii, este vorba despre un incendiu. Flacara se manifesta la un panou electric situat pe bulevardul Mamaia.Misiunea…

- Un incendiu puternic a izbucnit, marti seara, la un depozit de mase plastice din municipiul Barlad, pompierii intervenind cu 13 autospeciale pentru a stinge flacarile, insa au nevoie de cantitati foarte mari de apa. Mai multe autoturisme aflate in curtea depozitului au fost afectate de caldura degajata.…

- Incendiu in localitatea Sacele, judetul Constanta.Pompierii au fost solicitati sa intervina in aceasta seara, in judetul Constanta.Conform primelor informatii oferite de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", s a produs un incendiu la un magazin de pe strada Morii, in localitatea Sacele.Misiunea…

- Incendiu in Cumpana. Pompierii au fost solicitati sa intervina astazi in judetul Constanta.Conform primelor informatii oferite de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", s a produs un incendiu in localitatea Cumpana, pe strada Salciilor.Focul se manifesta la mobila dintr o baie. ...

- Incendiu in Eforie Sud.Pompierii au fost solicitati sa intervina astazi in localitatea Eforie Sud, judetul Constanta. Conform primelor informatii oferite de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", acoperisul unei case situate pe strada Mihai Viteazu a luat foc.Misiunea este in desfasurare.…

- Doua case au luat foc in Constanța, iar pompierii au scos din incendiu o femeie și un barbat, care sunt asistați medical la fața locului, transmite ISU Constanța. „In aceste momente intervenim pentru lichidarea unui incendiu izbucnit, din primele informații, la doua case”, precizeaza reprezentanții…