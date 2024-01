Stiri pe aceeasi tema

- Au acționat pompierii de la Garda de Intervenție Racari cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, Detașamentul de Pompieri Titu cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD, precum și Serviciul de Ambulanța Județean Dambovița cu un echipaj. La sosirea echipajelor de intervenție…

- Pompierii au intervenit in cazul unui incendiu produs la o casa in comuna Darmanești, sat Marginenii de Sus, pe strada Andrei Barbac. Detașamentul de Pompieri Moreni a intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD. La sosirea echipajelor de intervenție acestea au constatat…

- La fata locului au intervenit pompierii de la Detașamentul de Pompieri Moreni și Detașamentul de Pompieri Targoviște cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, o autospeciala de descarcerare și o ambulanța SMURD. Din fericire, nu au fost identificate victime. Concomitent au fost asigurate și masurile…

- In jurul orei 08:11 ISU Dambovița intervenit in cazul unui autotren rasturnat in localitatea I.L. Caragiale. Au intervenit Detașamentul de Pompieri Moreni și Detașamentul de Pompieri Targoviște cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, o autospeciala de descarcerare și o ambulanța SMURD. La fața…

- Detașamentul de Pompieri Gaești a intervenit cu o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare și o ambulanța SMURD, iar Garda de Intervenție Vișina cu o ambulanța SMURD. La fața locului doua persoane au fost evaluate de catre echipajele medicale, ulterior fiind transportate la spital. Concomitent…

- Pompierii de la Garda de Intervenție Vișina au acționat cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și Detașamentul Gaești cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma. La sosirea echipajelor de intervenție acestea au constatat faptul ca incendiul se manifesta generalizat, pe o suprafața de aproximativ…

- Un incendiu puternic a izbucnit, azi-noapte, in jurul orei 03.00, la o casa din satul Bartașești, comuna Ungureni. In urma incendiului, au ars acoperișul locuinței și mai multe bunuri. De urgența, la locul solicitarii s-au deplasat forțe și mijloace de la Detașamentul de Pompieri Bacau, de la Punctul…