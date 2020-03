Incendiu puternic la Ghimbav, în parcul industrial Noapte de foc pentru pompierii militari, care au fost alertați sa intervina la un incendiu care a izbucnit la o cladire de birouri in parcul industrial de la Ghimbav. „S-au deplasat la fața locului șapte autoapeciale cu apa si spuma, doua autoscari, un container multirisc și un echipaj SMURD”, a precizat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, maior CIpiran Sfreja. Incendiul se manifesta la nivelul acoperisului pe o suprafata de aproximativ 200 mp. The post Incendiu puternic la Ghimbav, in parcul industrial appeared first on NewsBV . Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

