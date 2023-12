Stiri pe aceeasi tema

- Un puternic incendiu a izbucnit, sambata seara, in curtea exterioara a unui centru comercial din Cluj-Napoca, unde functioneaza si un supermarket, pompierii intervenind cu patru autospeciale. Clientii spatiului comercial au fost evacuati, scrie news.ro.Flacarile au fost localizate si ulterior stinse,…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dupa-amiaza la un incendiu care a cuprins o anexa dintr-o curte situata pe strada Campul Painii din Cluj-Napoca. Apelul de urgența a venit la ora 12:05, iar la fața locului s-au deplasat doua autospeciale. „Pana la sosirea…

- Pompierii clujeni au intervenit sambata dimineața pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-un subsol al unui bloc de locuințe situat pe strada Bucegi din municipiul Cluj-Napoca.„Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dimineața pentru stingerea flacarilor care…