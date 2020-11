Incendiu puternic în Sectorul 3 al Capitalei: 4 imobile, afectate (foto-video) Un incendiu puternic a izbucnit in Sectorul 3 al Capitalei, fiind afectate patru imobile cu pod comun, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența București-Ilfov (ISUB-IF). Potrivit sursei citate, incendiul s-a produs pe strada Lazarescu Petre. Inițial au fost trimise trei autospeciale de stingere, insa ulterior a fost suplimentat cu inca 7. ISUBIF anunța ca in acest moment nu sunt victime și se acționeaza pentru localizare. Accesul autospecialelor se realizeaza foarte greu pana in apropierea zonei afectate din cauza strazilor inguste și a autoturismelor staționate. The post Incendiu puternic… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

