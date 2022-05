Incendiu puternic în Pipera, în zona corporatistă Un incendiu puternic a izbucnit in zona Pipera. Imobilul la care a izbucnit incendiul arde in totalitate și se afla in zona corporațiilor. Incendiul violent a fost raportat la un punct de transformare de energie electrica. Arde cu flacara deschisa, se degaja foarte mult fum. In prezent intervin patru autospeciale si o autoscara. Punctul de transformare arde in totalite, iar fumul este inecacios. Din primele informatii, nu sunt victime. The post Incendiu puternic in Pipera, in zona corporatista appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a izbucnit in zona Pipera. Imobilul la care a izbucnit incendiul arde in totalitate și se afla in zona corporațiilor. The post Incendiu puternic in Pipera, in zona corporațiilor appeared first on Puterea.ro .

- „In urma cu putin timp, ISU Giurgiu a fost solicitat sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un centru de dezmembrari auto din localitatea Sabareni. La fata locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detasamentului Bolintin Deal, cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma. Acestia…

- Incendiu la un depozit de petrol din Belgorod, o localitate din Rusia situata aproape de granita cu Ucraina, anunța Nexta. Doua persoane au fost ranite. Guvernatorul provinciei, Viaceslav Gladkov, susține intr-o postare facuta vineri dimineata pe canalul sau Telegram, ca incendiul a fost provocat de…

- Incendiu la un centru de colectare si reciclare deseuri din Glina, unde ard caroserii de autoturisme si material lemnos. La fața locului acționeaza noua autospeciale de stingere, anunța ISU Ilfov. Incendiul are loc cu degajari mari de fum. Autoritațile au recomandat evitarea zonei pentru a facilita…

- Un incendiu puternic a izbucnit intr-un centru comercial din București. Flacarile au cuprins inițial acoperișul magazinului. Incendiul s-a extins rapid, acoperișul cladirii s-a prabușit, iar bucați din acesta cad pe trotuar și pe bulevard, scrie Digi24.

- Un incendiu puternic a izbucnit la acoperișul magazinului Prosper din Calea 13 Septembrie din Sectorul 5, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența București-Ilfov (ISU-BIF). Conform sursei citate, acționeaza opt autospeciale de stingere și doua autoscari. Din materialele video transmise din instituție…

- Sambata, 5 martie, la Roma are loc o demonstrație pentru pace și, implicit, impotriva razboiului din Ucraina și a celor care il inițiaza și susțin. Dar, și impotriva Guvernului Draghi care a instituit o noua stare de urgența pana la 31 decembrie 2022 și care se pregatește sa trimita arme și vehicule…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova au fost solicitati in aceasta noapte sa intervina pentru stingerea unui incendiu de amploare izbucnit la o fabrica de mezeluri din Mizil. Alerta a fost data in jurul orei 3.30 cand s a solicitat interventia pompierilor. "La fata…