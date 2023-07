Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a izbucnit la Spitalul de Recuperare pentru Copii dr. Nicolae Robanescu din București. 110 copii au fost evacuați. Cei mai mulți dintre ei au probleme de neuromotorii. Tot personalul medical a fost evacuat.

- Un incendiu cu flacara violenta și degajari de fum s-a produs, marți seara, la un transformator din curtea Spitalului Robanescu. Focul a cuprins și doua mașini parcate. Spitalul a fost evacuat. 110 copii internați au fost transferați la Marie Curie.

- Un incendiu a izbucnit duminica dimineata, la o garsoniera dintr-un bloc din Murfatlar, județul Constanța, iar peste 30 de persoane, printre care si trei copii, au fost evacuate din cladire. Proprietara locuintei, o femeie de 75 de ani, a suferit un atac de panica. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in aceasti dimineata in localitatea Lazu, judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, pompierii au intervenit pentru localizarea si lichidarea unui incendiu ce a cuprins o locuinta…

- Peste 15 persoane, printre care și copii, au fost evacuate dintr-un bloc de catre jandarmi, dupa ce la etajul al doilea al imobilului a izbucnit un incendiu. Cladirea se afla in centrul orașului Braila.

- Pompierii au intervenit in 56 de localitati din 19 judete, in ultimele 24 de ore, inclusiv in Capitala pentru inlaturarea efectelor negative generate de ploile abundente si vantul puternic, a precizat Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, potrivit news.ro.Prin urmare, in cursul zilei…

- 120 de persoane au fost evacuate dintr-un bloc din Barlad, al carui acoperis a fost cuprins de flacari, duminica noaptea.Unul dintre locatari a fost gasit intoxicat cu fum. Nu mai putin de 21 de autospeciale si peste 85 de pompieri, multi fiind chemati de acasa, au intervenit pentru stingerea. Pompierii…

- Peste 550 de persoane au fost evacuate in vestul Spaniei din cauza unui incendiu amplu de vegetatie, au anuntat vineri autoritatile spaniole, care au trimis la fata locului o unitate militara specializata in combaterea incendiilor de mari dimensiuni, informeaza AFP, preluata de Agerpres.