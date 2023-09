Stiri pe aceeasi tema

- Garda italiana de coasta a anunțat sambata, 30 septembrie, ca a salvat 177 de persoane, inclusiv 27 de membri ai echipajului, de pe un feribot care a luat foc in timp ce calatorea dinspre insula italiana Lampedusa spre Porto Empedocle, in Sicilia, informeaza Reuters.https://www.youtube.com/watch?v=YbHaKqydL2sPrintre…

- Peste 100.000 de migranti au debarcat pe tarmurile Italiei in acest an, mai mult decat dublu fata de numarul inregistrat in aceeasi perioada din 2022, potrivit datelor oficiale actualizate miercuri de Ministerul de Interne, transmite EFE, informeaza AGERPRES . De la 1 ianuarie 2023 si pana la 16 august,…

- Un incendiu de padure activ pe coasta spaniola a Marii Mediterane, in apropiere de Franta, a izolat un sat si un camping si avanseaza rapid din cauza vantului puternic, au anuntat vineri seara pompierii catalani, transmite sambata AFP, preluata de Agerpres.

- Cel puțin șapte persoane au murit in ultimele 24 de ore, in Italia, in urma incendiilor de vegetație și a furtunilor violente. Trei persoane au murit in incendiile din Sicilia, iar alte patru și-au pierdut viața in furtunile din nordul peninsulei, in timp ce alte sute au fost forțate sa fuga din case,…

- Zece persoane au fost evacuate, in noaptea de vineri spre sambata, in urma unui incendiu care s-a produs intr-un bloc din comuna Florești, județul Cluj. O femeie a fost ranita.Pompierii clujeni au intervenit la un incendiu care s-a manifestat in interiorul unui apartament situat pe strada Eroilor,…

- O masina a fost lovita, duminica, de trenul IR 1866 Galati - Iasi, la o trecere la nivel cu calea ferata, pe DJ 243, in apropiere de localitatea Crivesti, din comuna Tutova, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui.

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de joi spre vineri intr-un apartament din orașul Timișoara. Zeci de persoane au fost evacuate, iar trei oameni au avut nevoie de ingrijiri medicale și au ajuns la spital.