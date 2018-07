Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier in care au fost implicate mai multe autovehicule s-a produs miercuri in jurul orei 17.15 pe șoseaua Gherla – Cluj-Napoca, intre localitațile Jucu și Apahida, inainte de sensul giratoriu. Din primele informații, mai multe mașini care se deplasau spre Cluj au intrat in coliziune fața-spate.…

- Un accident rutier grav, soldat cu ranirea a doua persoane, a avut loc, sâmbata dupa-amiaza, pe raza localitații clujene Fizeșu Gherlii.Accidentul s-a produs în jurul orei 17:30 pe drumul județean 109C. Un șofer în vârsta de 33 de ani din Gherla, în încercarea…

- Panica pe centura Valcele – Apahida, luni dupa-masa, 25 iunie 2018. Un apel la 112 a anunțat ca un autocar a luat foc. In scurt timp, spre locul indicat au fost trimise doua autospeciale de stingere ale pompierilor și o ambulanța SMURD. Pana la sosirea pompierilor, conducatorul auto al autobuzului,…

- Un accident rutier grav a avut loc, joi dupa-amiaza, în zona Aeroportului Internațional ”Avram Iancu” din Cluj-Napoca.Din primele informații, doua autoturisme au fost implicate în incident.La fața locului se deplaseaza autospeciale de descarcerare,…

- Un accident rutier grav a avut loc, joi dupa-amiaza, în zona Aeroportului Internațional ”Avram Iancu” din Cluj-Napoca.Din primele informații, doua autoturisme au fost implicate în incident.La fața locului se deplaseaza autospeciale de descarcerare,…

- Un tanar a decedat ieri dupa-amiaza intr-o masina care a luat foc intr-o benzinarie din Cluj-Napoca. Incendiul care a izbucnit ieri dupa-amiaza, in jurul orei 15:15, la o masina aflata intr-o benzinarie situata pe Calea Turzii din Cluj-Napoca ar fi fost provocat chiar de sofer, care si-ar fi pus benzina…

- O femeie a fost spulberata pe o trecere de pietoni de pe strada Aurel Vlaicu, miercuri, în jurul orei 12.00, la ultima stație de autobuz CTP, în apropierea benzinariei Lukoil. Femeia de 46 de ani traversa strada pe trecerea pentru pietoni, din zona, când…