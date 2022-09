Incendiu masiv lângă Timișoara IMAGINI ISU Timis: ora 20:11 au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu produs la o fabrica de depozitare a materialelor de producție mobilier intre Timișoara și Giarmata. Au fost alertate Detașamentul 1 și 2 de Pompieri Timișoara și s-au deplasat la fața locului 29 pompieri cu 6 autospeciale de stingere, 1 cisterna, 1 autoscara mecanica și un echipaj SMURD. In sprijinul lor, intervin pompierii din cadrul Punctului de Lucru Pișchia și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența Giarmata. Dupa efectuarea recunoașterii, s-a constatat faptul ca incendiul se manifesta pe o suprafața… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

- Pentru stingerea incendiului, care amenința sa se extinda la locuința, a intervenit Detașamentul de Pompieri Ineu cu o autospeciala cu apa și spuma, in sprijin venind și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența Tarnova. Incendiul a fost stins in limitele gasite. S-a stabilit ca focul a pornit de…

- Barbatul de 49 de ani disparut in apele Siretului a fost gasit decedat, informeaza, luni, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati. ,,Persoana cautata in raul Siret a fost gasita si extrasa din mediul acvatic. Trupul barbatului a fost observat de cetateni in zona podului de la Cosmesti,…

- Aproximativ 10 hectare de vegetatie uscata si un lan de grau sunt cuprinse de un incendiu, luni seara, in comuna Curtisoara din judetul Olt, relateaza realitateadeolt.net. Purtatorul de cuvant al IPJ Olt, Alin Basasteanu, a declarat ca se intervine cu doua autospeciale de stingere și un autocamion,…

- Ard zeci de hectare cu grau langa Arad. „Intervine Detașamentul de pompieri Arad cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, incadrate cu zece salvatori. In sprijin intervine Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența Livada și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența Șiria. Incendiul…

- Pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Luduș și de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența Iernut au intervenit miercuri, 6 iulie, in jurul orei 12.10, la un accident rutier care s-a petrecut in localitatea Cuci, pe E60. "Este vorba despre doua autoturisme intrate in coliziune frontala.…

- Update: Suprafața afectata de incendiu este de 2000 mp de deșeuri plastice aflate pe platforma, și 500 mp din acoperișul uneia dintre construcții. ISU Timiș: La ora 12:10, pompierii au fost anunțați despre producerea unui incendiu in comuna Becicherecu Mic. La fața locului s-au deplasat de urgența…

