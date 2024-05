Stiri pe aceeasi tema

- La fata locului intervin pompierii. Pompierii din cadrul Inspectoratului penru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta au fost alertati cu privire la un incendiu la un autoturism in Constanta, la intrare in Port, Poarta 3.La fata locului intervin pompierii.Interventia este in dinamica.Citeste…

- Pompierii din Lugoj și Faget au intervenit, marți dupa-amiaza, la stingerea unui incendiu izbucnit intr-o cladire dezafectata din satul Gladna Romana (comuna Fardea). „Au fost alertate Stația de Pompieri Faget si Detașamentul de Pompieri Lugoj, iar la locul evenimentului s-au deplasat 13 pompieri…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta intervin la un incendiu la Hotel Parc, Mamaia.Din primele informatii, se pare ca ard gunoaie si materiale langa piscina hotelului.Pompierii intervin cu 5 masini de stingere, 2 autoscari, 3 smurd, un Saj…

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de luni spre marți la o fabrica de mobila din județul Caraș-Severin. Flacarile s-au extins pe o suprafața de peste 2000 mp. La fața locului intervin pompieri din județele Caraș-Severin și Timiș. Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Semenic"…

- INCENDIU de vegetație uscata și litiera in comuna Șugag: Intervin pompierii cu o autospeciala INCENDIU de vegetație uscata și litiera in comuna Șugag: Intervin pompierii cu o autospeciala Un incendiu de vegetație uscata și litiera a izbucnit sambata in jurul orei 13.30, in comuna Șugag. Au intervenit…

- In urma cu puțin timp, la Șiria a luat foc o casa. „Intervin pompierii militari ai Detașamentului Arad cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma. La locul evenimentului a fost alocata și o ambulanța SAJ. De asemenea, in sprijinul forțelor prezente acționeaza și pompierii voluntari ai Serviciului…

- Pompierii militari intervin sambata seara pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata izbucnit in comuna gorjeana Stanești. Focul a cuprins campurile din satul Obreja. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența Gorj, la fața locului intervin doua autospeciale din cadrul Detașamentului…

- INCENDIU la Oiejdea, la podul unei locuințe: Intervin pompierii cu trei autospeciale INCENDIU la Oiejdea, la podul unei locuințe: Intervin pompierii cu trei autospeciale Un incendiu a aizbucnit luni dupa-masa la hornul unei locuințe din Oiejdea. Au intervenit pompierii cu trei autospeciale. Citește…