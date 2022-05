Stiri pe aceeasi tema

- Trei barbati au fost retinuti de politistii din Prahova, dupa ce au furat combustibil din mai multe utilaje folosite pentru reabilitarea unui drum judetean, a anuntat, duminica, Inspectoratul Judetean de Politie (IJP). Politistii din orasul Urlati au fost sesizati, sambata seara, in jurul orei 23,00,…

- Trei incendii violente s-au produs, sambata, in comuna Miroslava din judetul Iași, la o fabrica de mobila, o hala de vopseluri si la un bloc de locuinte, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Iasi. Primul incendiu s-a produs la fabrica de mobila din localitatea Balciu…

- Un avion de acrobatie in care se afla doar pilotul s-a prabusit, sambata, in comuna Targsoru Vechi, sat Strejnicu. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, la acest moment nu exista informatii referitoare la starea pilotului. La fata locului au fost mobilizate o autospeciala de stingere,…

- Doua autoturisme au intrat in coliziune pe raza localitații Reteag. Ambele mașini s-au facut praf in urma impactului. Polițiști și pompieri militari din Beclean au intervenit in Retrag la un accident rutier. O mașina era condusa de un barbat de 51 de ani, iar celalalt șofer are 46 de ani. In urma accidentului,…

- Doua persoane, mama si fiu, au murit, sambata dimineata, in judetul Olt, dupa ce casa le-a luat foc, incendiul fiind provocat, cel mai probabil, de un cos de fum deteriorat. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Olt, echipaje din cadrul ISU Olt si ISU Arges au intervenit, sambata, in jurul…

- Astazi, 25 februarie 2022, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au reținut, pentru 24 de ore, un barbat de 53 de ani, din comuna Cenade, care este cercetat pentru neluarea masurilor de prevenire a atacului canin asupra unei persoane. In sarcina acestuia s-a reținut ca, la data de 21 februarie 2022,…

- Un adolescent a fost lovit pe trecerea de pietoni de o mașina a poliției, in Bacau. Tanarul de 16 ani a fost ranit ușor și a ajuns la spital. „Pe 17 februarie a.c., in jurul orei 14.20, o autospeciala de poliție condusa de un barbat, de 41 de ani, in timp ce se deplasa pe direcția de mers, strada Constantin…