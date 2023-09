Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Satu Mare au intervenit, in noaptea de vineri spre sambata, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la generatorul de curent al unei locomotive a unui tren marfar, la ieșirea din localitatea Supur. Vagoanele erau incarcate cu țiței și au fost decuplate. Incendiul de la ieșirea din localitatea…

- Detașamentul de pompieri Aiud intervine,joi, in cooperare cu SVSU Ocna Mureș, pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit in localitatea Razboieni. Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o locuința. Forțe alocate: 1 ASAS. Forțe de intervenție au ajuns la locul…

- In urma incendiului a ars o incapere pe suprafata totala de aproximativ 12 mp. Pompierii au stabilit ca incendiul s a produs, cel mai probabil, de la o tigara lasata aprinsa.Un incendiu puternic a avut loc in Timisoara in aceasta noapte, la ora 03:38, intr o locuinta de pe strada Xenopol. In urma incendiului…

- Un camion incarcat cu butelii a izbucnit in flacari, joi, pe bulevardul N. Iorga din Iași, ceea ce a determinat autoritațile sa solicite intervenția mai multor echipe specializate pentru gestionarea situației. Un bulevard aglomerat din Iași a trecut printr-o situație aproape de catastrofa, din cauza…

- FOTO: O mașina electrica a luat foc in zona aeroportului din Cluj Napoca. Care ar fi fost cauza producerii incendiului O mașina electrica a ars in noaptea de vineri spre sambata, in zona aeroportului din Cluj Napoca. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul aeroportului. Potrivit ISU Cluj,…