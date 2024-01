Stiri pe aceeasi tema

- Tren in flacari, in Bistrița-Nasaud! Pompierii se afla la fața locului. 20 de persoane au fost evacuate. ”Pompierii militari intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un tren pe raza localitatii Cociu. Din primele informatii incendiul se manifesta la doua vagoane”, a transmis, marti, ISU Bistrita-Nasaud.…

- Pompierii militari au fost solicitați sa intervina in aceasta dupa-masa la un incendiu izbucnit la un tren, pe raza localitații Cociu. In vagoane se aflau 20 de persoane care au fost evacuate. Pompierii militari intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un tren pe raza localitații Cociu. Din…

- Un incendiu a izbucnit, marți seara, la un tren de calatori aflat in mișcare, in județul Bistrița-Nasaud.Incendiul a izbucnit la un tren pe raza localitații Cociu, potrivit mediafax. Din primele informații incendiul se manifesta la doua vagoane. In momentul izbucnirii incendiului trenul…

- Pompierii timișeni sunt in alerta dupa ce un incendiu de proporții a fost anunțat printr-un apel la 112. Flacarile au cuprins o hala a companiei Fornetti. „Astazi, 22 ianuarie 2024, la ora 16:04 am fost anunțați despre producerea unui incendiu la o hala de depozitare in satul Hodoni. Au fost alertate…

- Pompierii militari nasaudeni au fost solicitați in aceasta dimineața, sa intervina la un incendiu izbucnit la o casa de locuit, regim de inalțime parter plus etaj, amplasata pe raza localitații Salva. Conform ISU Bistrița-Nasaud, la fața locului au fost direcționate patru echipaje de pompieri militari,…

- Pompierii clujeni intervin in aceste momente pentru stingerea unui incendiu de amploare care a survenit in curtea interioara a unui supermarket din Cluj-Napoca, situat pe strada Alexandru Vaida Voievod. Din primele informații, s-au aprins paleții de la Auchan (Iulius Mall). ”Pompierii din cadrul Detașamentului…

- Pompierii din Dambovița au intervenit miercuri pentru stingerea unui incendiu izbucnit la locomotiva unui tren de calatori.Potrivit ISU Dambovița, incendiul a izbucnit la o locomotiva pe ruta Fusea-Titu, conform mediafax. La fața locului au intervenit doua autospeciale de stingere cu apa și…

- Un copil care s-a jucat cu bricheta a aprins materiale textile, iar focul s-a extins la o butelie care a explodat, in localitatea Dorolea, județul Bistrița-Nasaud. Casa a luat foc și a existat pericolul de a se extinde in vecini.Pompierii din Livezile și din Bistrița au intervenit la un incendiu…